Domani la Folgore al Paolo Marino contro il Cus Palermo. Segui la diretta su Cnews.it

del 2021-04-17

Domani alle 16,30 la Folgore di Vito Signorello affronterà al Paolo Marino il Cus Palermo, dopo il bel pareggio esterno ad Agrigento di domenica scorsa. Pur con una preparazione ancora non al top per il poco tempo a disposizione, si è avuta la sensazione che la squadra del presidente Vincenzo Onorio non ha intenzione di fare la comparsa in questa speciale appendice del campionato di Eccellenza.

Per rispetto dei tifosi che non potranno assistere alla gara e dei numerosi sportivi che seguono le sorti della squadra, forti delle tante sollecitazioni, potrete assistere alla cronaca della gara in diretta dal Paolo Marino che trasmetteremo sulla nostra pagina facebook a partire dalle 16,30, con la telecronaca di Peppe Indelicato. L’allenatore è contento del lavoro effettuato e dall’impegno dei suoi dicendo che scenderà in campo chi ha dimostrato impegno e dedizione.

Potrebbe anche essere della gara, magari per uno spezzone, il bomber Carovana che vuole recuperare al più presto la sua condizione migliore per ritornare al goal. Intanto "Non Solo Sport" di Castelvetrano ha omaggiato la Folgore del porta pallone che verrà posizionato in campo all'ingresso delle squadre.