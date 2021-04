Traffico di rifiuti e false fatture tra CVetrano, Partanna e Campobello. Al via processo a Marsala

di: Redazione - del 2021-04-20

Inizierà il 10 giugno davanti il Tribunale Collegiale di Marsala il processo a carico di 65 persone di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara, imputati di avere partecipato ad un traffico di rifiuti organizzato da Giuseppe D'Antoni, titolare della ditta Service Metal con la complicità di Massimo Li Causi e Marco Bellafiore, i quali si sarebbero occupati di emettere fatture per operazioni che sembrerebbero mai effettuate.

La prima udienza, si è svolta, ricordano gli avvocati Salvatore Accardo e Gianni Caracci del foro di Marsala, nei giorni scorsi presso l’aula bunker di Palermo, in quanto ad indagare è stata la Direzione Distrettuale Antimafia, per cui la competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio era del Gip di Palermo.

Essendo i fatti oggetto d’indagini, verificatesi a Castelvetrano, la competenza è passata a Marsala.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Castelvetrano avrebbero permesso di appurare che, attraverso l'acquisto di materiale ferroso da parte di privati operanti nella Valle del Belice, il D'Antoni avrebbe percepito profitti illeciti attraverso l'attività di acquisto e vendita dei rottami, per la cui gestione lo stesso non era tuttavia autorizzato.

Il GIP, rinviando a giudizio non solo i tre principali accusati ma anche 62 privati che si erano limitati a conferire il materiale ferroso, ha ritenuto che la gestione dei rifiuti si era svolta in maniera assolutamente irregolare ed in particolare nell'assoluta mancanza di documentazione da cui potesse emergere l'origine e la destinazione del suddetto materiale, non esistendo nè formulari nè registri di carico e scarico.

L'imponente traffico avrebbe messo in circolazione oltre 6.000 tonnellate di materiale ferroso per il valore di oltre un milione e mezzo di Euro ed un profitto in capo ai tre principali imputati di quasi 500.000 euro, da come si evince dalle carte processuali e soprattutto dei capi d’imputazione.

Nei confronti di D'Antoni e Li Causi la DDA di Palermo ha ottenuto dal GIP un provvedimento di sequestro preventivo. La maggior parte degli imputati sono soggetti che sbarcavano il lunario con piccoli mezzi raccogliendo materiale ferroso un po' per le città e le campagne, ricevendo alla fine il compenso molto modesto, che veniva pagato in base ai chilogrammi portati in ditta.

Per loro si è ipotizzato il reato di trasporto e commercio di rifiuti ferrosi e la mancanza di iscrizione all’albo dei gestori ambientali.

Adesso la parola agli avvocati che dovranno difendere i loro clienti a vario titolo coinvolti in questa operazione frutto d’indagine da parte della Guardia di Finanza, che avrebbe monitorato l’attività soprattutto degli imprenditori nel periodo che va dal luglio del 2014 al maggio del 2018.

In questi anni sono stati seguiti anche i raccoglitori di ferro, per ognuno dei quali, nel capo d’imputazione, risultano i chilogrammi depositati in questi anni.

Giornale di Sicilia