CVetrano, due minorenni in difficoltà in zona Diga Delia. 15enne soccorso dopo l’attacco di uno sciame d’api

del 2021-04-20

Provvidenziale intervento del pronto soccorso di Castelvetrano oggi verso le ore 17,00. Una ambulanza chiamata in soccorso di due ragazzini in bici che si erano persi nelle campagne intorno la diga Trinità nei pressi di Madonna bona,e che grazie alla conoscenza del territorio dei dipendenti della diga Sergio Sergio Signorello e Biagio Licata hanno aiutato i sanitari al ritrovo dei ragazzini,di cui uno A. L. M., di anni 15, era stato assalito da uno sciame di api e punto in più parti.

Lo stesso ragazzino aveva dato al padre la posizione Google maps, il quale aveva raggiunto il figlio in contemporanea con gli altri soccorritori.Subito prelevato in ambulanza e sottoposto alle prime cure,sembra stare benino .

A rimarcare come l'ospedale di Castelvetrano sia strategico nel territorio. Un grazie ai dipendenti della diga che svolgono il proprio compito in maniera ineccepibile