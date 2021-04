“Noi adulti e genitori dell’era pandemica in difficoltà e sempre più dimenticati. Appello alla Politica”

del 2021-04-19

Il limbo in cui si trova l'umanità, stretto tra l'emergenza covid e l'emergenza sociale, economica e culturale, corrispondente perfettamente allo stato d'animo degli adulti di oggi, le persone come me in età adulta non più giovanissime ne anziane, quelle produttive che lavorano crescono i figli accudiscono i genitori. Di noi si parla poco. Del nostro disagio, delle nostre frustrazioni dei nostri mostri notturni, concentrati sul disagio dei nostri figli e dei tanti giovani privati di tutto e degli anziani da proteggere.

Noi genitori siamo in difficoltà. Il ruolo educativo e affettivo che ci vede chiamati a grandi responsabilità verso i nostri giovani che stanno vivendo un periodo difficile e senza precedenti, è sempre più complicato. Delle profonde preoccupazioni all’interno delle famiglie si parla poco.

Nel tempo considerato moderno e tecnologico il covid ha dilaniato molte certezze e sconvolto tantissimi punti di riferimento.

Nulla sarà più come prima e mai come adesso Lorenzo de Medici è da ricordare: chi vuol esser lieto, sia: di doman non c'è certezza.

I nostri figli patiscono tutti i disagi di questo periodo. Per loro gli anni più belli della loro gioventù saranno segnati per sempre da quello che sta accadendo. Noi “adulti e genitori dell’era pandemica” siamo in notevole difficoltà. Siamo disorientati. Dobbiamo essere genitori, figli, educatori e anche traino economico per le nostre famiglie.

Dagli anziani ai ragazzi, la mia generazione si trova nel mezzo di grandi responsabilità e con pochi mezzi a disposizione. Con i nostri comportamenti dovremmo ispirare e motivare i nostri ragazzi cercando di non farli scivolare nell’isolamento e nella depressione. Allo stesso tempo , siamo chiamati a sostenere i nostri anziani, impauriti e cagionevoli dal prolungarsi della pandemia.

Chi parla delle tante difficoltà che stanno attraversando centinaia e centinaia di nuclei familiari? Chi si sta preoccupando di quante ferite lascerà il Covid? Chi pensa ai tanti papà e mamma, soprattutto a Castelvetrano, città “bruciata” e dilaniata dalle inchieste di mafia a causa del boss imprendibile, che non hanno un lavoro o che sanno di poterlo perdere appena il Governo sbloccherà i licenziamenti? Chi si preoccupa delle tante partite Iva , artigiani e commercianti sull’orlo del baratro?

La disperazione è di casa in molte famiglie. Molti politici fanno finta di nulla e agitano argomenti molto lontani dai bisogni reali. La mancata comprensione di ciò che sta accadendo allontanerà sempre più i cittadini dalla democrazia.

Molti figli degli anni 80 italiani, della democrazia cristiana, della raccomandazione e del posto fisso, spesso immeritato,oggi hanno posti di comando e responsabilità.

Molti di loro sembrano aver dimenticato quella stagione di facile solidarietà. Sono diventati autoritari e provetti giudici. Eppure quella stagione del“favore” facile ha devastato l’Italia , facendo aumentare il debito pubblico in modo esponenziale. Quella stagione consentì a molti di elevarsi a ruoli spesso non meritati.Quei “figli” fortunati sono quelli che oggi, in piena pandemia, avendo ruoli apicali, pensano di chiudere ospedali piuttosto che aprirli e a sistemare poltrone. Questo territorio paga un prezzo altissimo . Paga per l’annosa presenza del fenomeno mafioso , per l’incapacità politica e per la grave crisi sanitaria.

E’ un momento difficile e che necessitava di una classe dirigente e politica capace e sensibile. Mi duole dirlo ma di “classe dirigente”, in questi anni, ne abbiamo vista veramente poca. Tra le fila dei detentori del potere ci sono tanti responsabili ma non si può nascondere che ci orbitano anche tanti “uominicchi.

Sulla nostra pelle bruciano tante scelte sbagliate. In nome dell’antimafia di potere e della carriera , hanno distrutto famiglie e tolto lavoro a tanta gente. Aver distrutto le aziende confiscate ai mafiosi è stato devastante. La mafia si combatte, come dicevano Falcone e Borsellino, non lasciando soli i cittadini onesti e che vogliono guadagnarsi il pane, senza leccare i piedi a nessuno. La mafia perde ogni qualvolta lo Stato è presente e sta vicino alla gente più vulnerabile facendola sentire sicura nel diritto.

La lotta alla mafia non può avere colore politico. Anche questo disorienta i nostri giovani. Lo Stato non può lasciare sole quelle comunità che hanno bisogno di più energie. Anzi, proprio a Castelvetrano, per dimostrare che la mafia ha perso lo Stato doveva essere più vicina alla gente. Purtroppo non è stato così . Anche l’attuale Amministrazione è stata lasciata sola.

Lo Stato a Castelvetrano deve vincere. Deve aiutare la comunità con interventi economici . La mafia non si combatte solo con gli arresti. La fame e la disperazione sono alimenti per la malavita.

Oggi scrivo questa lettera perche, da genitore e cittadino di questa martoriata città , sento forte la responsabilità del momento che stiamo attraversando. Castelvetrano e la Valle del Belice sono ormai un deserto economico.

E probabilmente, molto presto, saranno anche un “deserto sanitario”. Da anni migliaia di giovani vanno via e nessuno se ne preoccupa.

Ora la pandemia ha dato un ulteriore colpo a quel che rimane.

Faccio un appello a tutte le forze sane di questo territorio affinché si possa lavorare per dare un aiuto a tutte le persone in difficoltà. Siamo in piena emergenza. Togliamo gli steccati politici e anche sociali.

Aiutiamoci per dare un futuro migliore a tutti nostri ragazzi che stanno vivendo nell’incertezza e nella paura.

Vito Sieli