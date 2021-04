di: Comunicato Stampa - del 2021-04-19

Diramata dalla Protezione Civile allerta meteo gialla per la giornata di oggi, Lunedì 19 Aprile, fino alle ore 24:00. In caso di forte pioggia bisogna evitare le strade e i luoghi che notoriamente si allagno, sia a piedi che in auto. Si invitano i cittadini alla prudenza.