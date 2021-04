La Folgore travolge il Cus Palermo e pensa già alla Sancataldese

di: Redazione - del 2021-04-20

La Folgore batte meritatamente tra le mura amiche un mai dono Cus Palermo. La squadra del presidente Vincenzo Onorio parte a spron battuto e nei primi cinque minuti confeziona due palle gol incredibili ma il portiere ospite si supera.

I locali, che hanno tenuto quasi sempre il pallino di gioco, hanno avuto difficoltà nel primo tempo a frenare l’irruenza degli ospiti e a trovare il vantaggio. E così, dopo una serie di occasioni da rete, limpida quella del bravo Ciccio Corso al 32’ che ha sfiorato il palo a portiere battuto, arriva al 44’ la rete del vantaggio.

Punizione defilata della Folgore, sulla sinistra che Bono batte a sorpresa con un cross che di testa il giovane Etmane mette in rete.

Nel secondo tempo è sempre Folgore che al 16’ con un perentorio stacco di testa Carovana su angolo di Sami raddoppia.

I locali con il giovanissimo Bertoglio, cercano sempre il contropiede, per fare male e così al 35’ il neo entrato Pizzo su una imbucata del giovanissimo Anselmo batte il portiere Carnevale in uscita per il tre a zero finale.

Una gara vibrante che è iniziata con un minuto di raccoglimento per ricordare l’ex custode Ciccio Guzzo e l’ultras Vincenzo Favoroso, quest’ultimo tragicamente scomparso.