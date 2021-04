Gruppo di ciclisti cvetranesi in azione per il decoro della Città. Differenziati rifiuti abbandonati per strada

di: Redazione - del 2021-04-22

Stamane il gruppo di ciclisti Diehard Cyclists Frever, formato da Piero Favata, Franco Bonagiuso e Pietro Gandolfo hanno ripulito dalla spazzatura una traversa di via Caracci angolo via Giacalone e via Paolo VI.

Per strada erano stati lasciati diversi sacchetti di immondizia al cui interno si trovavano in maniera indistinta scarti alimentari, plastica e altro. I ciclisti hanno provveduto alla corretta ripartizione dei rifiuti e li hanno collocati in modo da non essere dispersi dal vento.

“Un gesto normale da parte dei cittadini per la comunità” queste le parole del gruppo per commentare un’azione sicuramente apprezzabile.