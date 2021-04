Asp Trapani, Open week vaccinazioni da giovedì 22 a domenica 25 aprile dalle 8 alle 20

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-22

Porte aperte da oggi, giovedì 22 aprile, sino a domenica 25 in tutti i Centri vaccinali dell’Asp di Trapani per gli over 80 (compresi quelli della classe di nascita 1941), che potranno vaccinarsi anche senza prenotazione.

Tutti i soggetti in target d’età, possono recarsi direttamente nel centro di vaccinazione muniti di tessera sanitaria e documento di identità per ricevere la somministrazione del vaccino (Pfizer), dopo una prima valutazione del personale medico preposto alla compilazione di una scheda di anamnesi.

Sempre da giovedì 22 a domenica 25 aprile è nuovamente programmato l’Oper week Vaxzevria (AstraZeneca) rivolto ai soggetti non fragili in target d’età da 60 (anno di nascita 1961 compreso), a79anni anche senza prenotazione.

Al fine di velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, nei Centri vaccinali sono istituite due corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati.

Di seguito l’elenco dei Centri di vaccinazione sul territorio:

Trapani - HUB provinciale vaccinale, c. da Cipponeri, via Salemi – dalle 8 alle 20

Trapani/Erice – Centro vaccinale San Michele, via Cosenza – Casa Santa – dalle 8 alle 20

Marsala – Centro vaccinale Campus Biomedico – dalle 8 alle 20

Castelvetrano - P.O. Vittorio Emanuele II, via Marinella – dalle 8 alle 20

Mazara del Vallo - Centro vaccinale, via Livorno – dalle 8 alle 20

Buseto Palizzolo – Centro vaccinale Centro Diurno, via San Vito (ex via Bonfiglio), dalle 8 alle 20.

Nei seguenti Centri di vaccinazione la somministrazione è aperta solo ai soggetti in età compresa tra 60 e 79 anni anche senza prenotazione:

Pantelleria - P.V.O. B. Nagar, Piazzale Vincenzo Almanza– venerdì dalle 14 alle 20/sabato e domenica dalle 9 alle 14

Alcamo - P.V.O. San Vito e Santo Spirito, Via Francesco Crispi,116 – dalle 14 alle 20

Salemi - P.V.O. Vittorio Emanuele III, Via Dante Alighieri, 15 – dalle 14 alle 20