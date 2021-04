Le tecnologie streaming e la rivoluzione nel mondo dell'intrattenimento

di: Francesco Accardi - del 2021-04-21

Negli ultimi anni, una delle tecnologie che ha avuto maggiore impatto sulle nostre attività quotidiane è quella dello streaming , sia audio che video. Lo streaming ha permesso di creare servizi completamente nuovi non solo per la fruizione di contenuti sul web, ma anche per la comunicazione interpersonale. Ecco alcuni esempi.

Cosa significa streaming?

Streaming è un termine entrato nella nostra vita di tutti i giorni già da qualche anno, in particolare con la diffusione dell'internet veloce. In pratica, si tratta di un sistema di trasmissione audio e video basato sulla ricezione dei segnali in tempo reale, man mano che questi vengono ricevuti dal dispositivo. Anziché scaricare completamente e salvare il file sul PC o sullo smartphone, con lo streaming riusciamo ad ascoltare e vedere il contenuto direttamente dal server di provenienza, evitando dunque dispendi di tempo e di spazio sull'apparecchio utilizzato.

Inizialmente usato soprattutto per l'ascolto di musica e altri contenuti audio, col tempo lo streaming è diventato un metodo privilegiato anche per la visione di video, anche di lunga durata come film e serie TV, attraverso apposite piattaforme.

Lo streaming audio e la musica "liquida"

Il mondo della musica è nettamente cambiato dopo l'arrivo di internet, per via di nuovi differenti modi sia di trasferire che di ascoltare brani e album. La diffusione dei file mp3 aveva già negli scorsi anni rivoluzionato tutto, consentendo l'archiviazione in digitale delle proprie canzoni preferite, ma è con lo streaming audio che siamo entrati definitivamente in una nuova era: esperienze come quella della piattaforma Spotify o di altre simili, tra cui Deezer e Jamendo, dimostrano in larga misura che oggi gli utenti preferiscono accedere ai contenuti musicali tramite web, senza ricorrere ai tradizionali supporti fisici, ormai appannaggio dei più nostalgici.

Anche le classifiche ormai si fanno con i dati di ascolto in streaming e tutto ruota attorno alle nuove tecnologie: molti tradizionalisti non sono favorevoli a questo cambiamento, ma l'evoluzione non si può arrestare ed è giusto considerare anche i lati positivi di una diffusione più ampia e comoda dei contenuti.

Cinema e TV sempre più digitali

Così come accaduto per la musica, anche film e altri contenuti video sono ormai in ampia misura disponibili in streaming. Questa tecnologia ha letteralmente stravolto il nostro modo di guardare film nuovi e d'annata, serie TV e documentari, portando nelle nostre case dei ricchi cataloghi tra i quali poter scegliere direttamente il contenuto da vedere. Se prima l'utente era limitato alla proposta delle reti televisive, sfruttando la rete internet e piattaforme avanzate come Netflix , Prime Video, Infinity e molte altre, oggi diventa protagonista della sua scelta.

In base alle proprie preferenze, ciascuno può scegliere il tipo di abbonamento preferito e optare per piattaforme generaliste o più settoriali, senza dimenticare l'ampia raccolta di titoli gratuiti su alcune di esse, come nel caso del portale della TV di Stato Rai Play.

Videogiochi e streaming: un binomio sempre più stretto

Una delle applicazioni più in voga dello streaming video riguarda il mondo dei videogame: in questo settore, infatti, tale tecnologia ha dato un forte impulso alla diffusione dei giochi live, ossia in tempo reale. Che si tratti di giochi sportivi e di azione o della partecipazione alle slot machine nelle sale gioco digitali, lo streaming permette oggi di vivere in maniera completamente differente rispetto al passato i videogame, consentendo in molti casi di creare sfide tra utenti collegati tramite rete internet.

Non è un caso che tra i giochi più amati e utilizzati di questi anni spicchino titoli come Fortnite o League of Legends, videogame del genere battle royale che proprio sullo streaming e sulla possibilità di giocare live hanno basato la propria fortuna. In questo senso, una citazione a parte merita Twitch, la piattaforma di streaming video interamente dedicata al mondo dei videogiochi: simile per certi versi a Youtube, per la possibilità di creare un proprio canale e caricare video , Twitch ha creato un network di appassionati che ogni giorno si ritrovano online per condividere esperienze di gioco e mettere in mostra i propri risultati, in molti casi anche monetizzando quanto pubblicato.

Insomma, il rapporto tra streaming e videogame si fa sempre più stretto e non è improbabile immaginare ulteriori evoluzioni in grado di rendere il giocatore ancora più protagonista delle sue avventure preferite.