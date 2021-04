Verso il Decreto Draghi. Carcere per chi falsifica il pass e aperture. Ecco le possibili novità

di: Redazione - del 2021-04-21

La bozza del nuovo Decreto Draghi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi alle 17, se confermata, sarà in vigore dal 26 Aprile fino al 31 Luglio.

Le principali novità:

Scuola ritorno in classe almeno al 50% per gli studenti delle superiori nelle zone rose e almeno al 60% e fino al 100% in quelle arancioni e gialle. Infanzia, elementari e medie saranno invece in presenza in tutta Italia.

Spostamenti Si potrà andare da un territorio all'altro o muoversi in ambito regionale ma fino al 15 giugno sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare amici o parenti tra le 5 e le 22, in massimo 4 persone oltre ai minorenni su cui si esercita la potestà genitoriale. In zona arancione, invece, si potrà farlo solo in ambito comunale.

Prevista la possibilità di entrare e uscire anche dalle zone arancioni o rosse, ma con la certificazone verde, un documento (cartaceo o digitale) valido per sei mesi per coloro che sono vaccinati o che sono guariti dal Covid mentre per 48 ore per chi ha un tampone con esito negativo.

A rilasciarlo potranno essere le strutture che effettuano le somministrazioni, gli ospedali in cui si è stati ricoverati per il virus o il medico di base, i centri e le farmacie autorizzati per i test.

Chi falsifica il certificato verde rischia anche il carcere.

Ristoranti aperti anche a cena nelle regioni gialle e "con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto". Chi non ha spazi all'esterno dovrà attendere fino al 1 giugno.

Cinema e teatri Si potrà andare al cinema e assistere a spettacoli live al chiuso, ma dovranno essere rispettate alcune misure: prenotazione obbligatoria, un metro tra le persone, massimo 500 persone al chiuso e mille all'aperto. Per alcuni eventi potranno essere riservati solo a chi avrà il certificato verde.

Centri commerciali, palestre e stadi il 15 maggio è prevista l'apertura delle piscine all'aperto, dei mercati e dei centri commerciali, anche nei giorni festivi e prefestivi; dall'1 giugno apriranno anche le palestre gli stadi e i palazzetti, con una capienza non superiore al 25% e comunque non oltre i mille all'aperto e 500 al chiuso; dal 1 luglio aperti anche fiere, congressi, centri termali e parchi a tema.