Tragico incidente sulla A-29. Auto si schianta contro guard-rail e prende fuoco. Morte due persone

del 2021-04-21

Due automobilisti coinvolti in un incidente lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sono morti carbonizzati all'interno della loro vettura. L'incidente è avvenuto prima della galleria Formosa, nei pressi di Fulgatore, al km 26,650.

L'auto, una Suzuki, per cause in corso di accertamento, è andata a schiantarsi contro il guard-rail scavalcandolo e finendo la propria corsa oltre la carreggiata. Il veicolo ha preso subito fuoco.

Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso delle persone a bordo.

Le vittime, che procedevano da Palermo verso Trapani, non sono state ancora identificate.