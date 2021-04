Questione Ospedale CVetrano, Il Sindaco presso la VI commissione regionale. Più tardi l'incontro con il Presidente Musumeci

del 2021-04-21

"Oggi sono stato ascoltato presso la VI commissione regionale, inerente ai problemi che affliggono l’ospedale della valle del Belice. Insieme con me il sindaco CASTIGLIONE di Campobello di Mazara. Ha aperto il dibattito, la presidente della commissione L’On. Ruvolo, che ancora una volta si schiera in difesa del nostro Nosocomio, presenti anche L’ On. Lo Curto e l’On. Cappello che in maniera forte e severa prendono di far tornare sui suoi passi il governo regionale su quanto messo in atto nelle reti ospedaliere Belicine".

E' quanto dichiarato dal Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che si trova in questo momento a Palermo.

"Si propone alla commissione di far visita all’ospedale di Castelvetrano per prenderne atto delle capacità e l’efficienza che può offrire e dare udienza ai sindaci tutti, ha continuato il Sindaco.

La presidente si rende subito disponibile all’incontro con i sindaci e alla visita dell’ospedale, mentre Zappalà cerca ancora una volta di difendere le due note contraddittorie del 10 Aprile, tranquillizza che il Punto Nascite nonostante il piano aziendale folle del governo si conserverà appena le condizioni lo consentiranno, continua dando una nota di merito al reparto di Oncologia, che la farmacia è da ricostruire e la chirurgia da semplice diventerà complessa. Accenna qualcosa anche sul centro vaccinale di cui lui stesso si sta prendendo cura.

La presidente Ruvolo interviene e sprona con una domanda diretta Zappalà a cui non viene data risposta. A questo punto interviene l’ing. La Rocca che pone l’accento su l’ospedale di Castelvetrano sottolineando che non sarà smantellato, anzi sarà cambiata la denominazione in Ospedale della Valle del Belice e s’interverrà arricchendo le specialistiche ospedaliere.

Nonostante le domande dirette della presidente Ruvolo, mancano le risposte chiare e precise. Rimandiamo l’interlocuzione ad oggi pomeriggio con il presidente MUSUMECI con la speranza di raccogliere dati concreti indirizzati al ripristino delle unità complesse. Vi terrò aggiornati" ha concluso il primo cittadino.