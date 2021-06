ProgettoTriscina esprime grande soddisfazione per la riapertura della Farmacia a Triscina

del 2021-06-28

Dopo diversi anni finalmente Triscina ha di nuovo la sua Farmacia. Un servizio necessario per la borgata, ma anche una delle tante priorità per la quale l'associazione ProgettoTriscina si è sempre battuta. Per ottenere questo importante presidio sanitario l'associazione si era già impegnata negli anni precedenti, sollecitando costantemente prima il Commissario straordinario e poi l'attuale amministrazione comunale con la quale ha avuto ripetuti incontri .

Il presidente di ProgettoTriscina, Enzo Danimarca, ringrazia il sindaco Alfano per aver mantenuto l'impegno assunto con l'associazione stessa e con tutti gli abitanti della borgata. Un grazie particolare va alla farmacia Rotolo che ha voluto investire in codesta borgata.

Siamo convinti che questo presidio sanitario è davvero importante per valorizzare il territorio e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Insieme agli auguri di buon lavoro , vorrei suggerire al dottor Giuseppe Rotolo, nei limiti delle possibilità, di potere svolgere questo servizio anche nei mesi invernali.

Il presidente di ProgettoTriscina Enzo Danimarca