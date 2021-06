"Io vaccinata all'Ospedale di CVetrano. Grazie al Personale per professionalità e cortesia"

di: Doriana Margiotta - del 2021-06-29

Qualche giorno fa, una nostra cara lettrice Paola Genco ha inviato alla redazione una breve lettera, dove ha voluto ringraziare il personale che è impegnato tutti i giorni al centro vaccinale all’interno del nosocomio di Castelvetrano.

Di seguito pubblichiamo la lettera.

“Sono Paola e vorrei fare un ringraziamento a tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Castelvetrano che si sta occupando delle vaccinazioni anti covid.

Domenica sera 27 giugno ho ricevuto la prima dose di vaccino. All’inizio avevo una paura incredibile ed ero anche molto scettica, ma poi arrivata lì, mi hanno fatta sentire a casa e messa al mio agio.

Ringrazio davvero tutto il personale sanitario per la professionalità e la loro preparazione in campo medico. Spero che questo serva da esempio a chi ancora ha molti dubbi al riguardo, e non ha ancora preso una decisione.

La mia esperienza è stata molto positiva e vorrei ricordare ai miei concittadini che l’ospedale di Castelvetrano è molto efficiente, anche con tutte le difficoltà legate al cosiddetto declassamento che ha subito in tutti questi anni. Grazie! “

In questi mesi di intenso lavoro non sono mancate le critiche legate soprattutto all’organizzazione e ai tempi di attesa per fare il vaccino, probabilmente qualche problema si è creato a causa della grande mole di lavoro e di un bacino di utenza, che ricordiamo, è molto vasto.

Con la creazione dei vari Hub vaccinali nei paesi limitrofi, e di recente anche a Triscina, la situazione si è normalizzata.

Ora aspettiamo che l’Ospedale della Valle del Belice torni “all’antico splendore”, con la riapertura del punto nascite, il reclutamento di otto nuovi pediatri e della riorganizzazione di tutti gli altri reparti.

Scusate la mia punta di sarcasmo per un argomento così delicato, ma in emergenza sanitaria tutti gli ospedali dovrebbero essere efficienti e funzionanti, evidentemente il nostro nosocomio fa eccezione, ma voglio essere propositiva e di conseguenza…Aspettiamo buone nuove.

Grazie alla nostra lettrice per averci reso partecipi del suo pensiero e della sensibilità che ha dimostrato.