Possibile inquinamento acque foce fiume Modione, Il Circolo Legambiente Crimiso riscrive alle Istituzioni

del 2021-06-29

Il Circolo Legambiente Crimiso torna a sollecitare le istituzioni sulle cause del possibile inquinamento del fiume Modione. La nota è indirizzata al Sindaco di Castelvetrano, all'ARPA, al Presidente della Regione Sicilia, all’Assessorato Regionale BB.CC.AA. Regione Sicilia e al Direttore del Parco Archeologico.

"Con riferimento alle segnalazioni effettuate dallo scrivente circolo Legambiente rispettivamente in data 25-5-2020 e 28-11-2020, cui ne sono seguite diverse da parte di altre associazioni, cui non ci risulta aver ricevuto seppur interlocutorio riscontro, si torna a chiedere alle LL.SS., ognuna per quanto di propria competenza, quali iniziative sono state intraprese per individuare (ed eventualmente eliminare) le cause che continuano a determinare il molto probabile inquinamento del fiume Modione, anche alla luce della recente ordinanza di divieto di balneazione emessa nei giorni scorsi (e dopo qualche giorno ritirata!)".