Auto di un cvetranese a fuoco lungo la statale per Campobello. Per non invadere la corsia di sorpasso il rogo ha travolto l’auto

di: Doriana Margiotta - del 2021-06-30

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.15, un noto commerciante di Castelvetrano è stato vittima di un accaduto che ha dell’incredibile. Stava percorrendo in macchina insieme alla figlia, la strada statale per Campobello di Mazara, quando lungo il percorso ha visto due grossi alberi in fiamme sul ciglio della strada.

Non potendo invadere la corsia di sorpasso, è stato costretto a passargli accanto, attraversando le scintille provocate dal rogo. Inaspettatamente, qualche minuto dopo la sua macchina ha inizio ad incendiarsi e non c’è stato nulla da fare.

Per fortuna i due non hanno avuto nessuna conseguenza, ma dell’autovettura è rimasto solo un cumulo di lamiere completamente bruciate. L'uomo ci ha mandato le foto e un breve video dell’accaduto, ancora sotto shock, ci ha raccontato di essersi preso un bello spavento, ma dopo avere capito che ormai non c’era più nulla da fare per la sua auto, è arrivata la rabbia.

Presumibilmente, le scintille hanno raggiunto la macchina, innescando l’incendio dell’autovettura, che è andata a fuoco pochi minuti dopo. Un episodio che ha dell’incredibile. Le immagini parlano da sole. Ovviamente è tutto in fase di accertamento, come previsto dalla legge.

Un incendio in una strada statale o in autostrada può mettere in serio pericolo i passanti e provocare seri problemi alla viabilità. Siamo nella stagione degli incendi e i piromani che “si divertono” a provocare degli incendi a volte di vaste proporzioni, mettendo in pericolo le persone e distruggendo un sistema ambientale, già molto compromesso, sono diventati un serio problema.

C’è anche da dire che purtroppo da noi esiste la brutta abitudine di dar fuoco ai terreni incolti per evitare di eseguire i lavori di messa in sicurezza dei confini dei terreni, previsti per legge. E allora cosa si fa? “si ni vannu allu spirugghiu”. Un’usanza che in questi ultimi anni si è cercato di combattere in tutti i modi ma che è difficile da estirpare.

Ci dispiace per la disavventura capitata al nostro concittadino.