Lavori al manto stradale, Ponte di Racamino e vendita campo di aviazione. Le dichiarazioni del Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2021-06-30

Ieri, il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano per parlare di viabilità, lavori pubblici, illuminazione e tanto altro.

Questa la dichiarazione di Alfano a proposito della situazione di alcune strade cvetranesi: “Il Ponte di Racamino è stato chiuso perché poteva arrecare problemi alla pubblica incolumità e abbiamo chiesto un intervento all’autorità di bacino. Questa ha negato la sua competenza e noi siamo intervenuti in sostituzione, speriamo che già da domani (ndr. oggi per chi legge) possa essere riaperto.

La via Nassiriya è tra i progetti a breve termine, abbiamo 260 mila euro da parte ministeriale e una delle vie in cui utilizzeremo, a fine estate. I lavori sulla statale 115 stanno creando problemi, ma tra 15 giorni la strada sarà nuova. Si tratta di lavori di ambito provinciale”.

A proposito della vendita del campo di aviazione dice Alfano: ”Era già posto in vendita dal demanio nel maggio 2019. A fine 2020 c’era una trattativa, in cui l’Eni era interessata per fare un investimento per un parco fotovoltaico, ma le trattative sono saltate, probabilmente perché il campo fa parte del progetto di protezione civile per il ricovero della popolazione in caso di calamità”.

Continua il Sindaco:”Con i fondi del recovery plan si poteva pensare ad una pista per elicotteri da turismo, ma per fare questi progetti bisogna creare autorità intermedie. Ieri ho incontrato il sindaco di Sciacca per portare avanti iniziative con il Flag”.

Poi conclude: ”L’autorizzazione per le pale eoliche è regionale, c’è una proposta di legge in regione che vuole regolamentarne l’invasione, è vero che portano energia pulita ma depauperano il territorio. Insieme al Fai locale vorrei incontrare le associazioni culturali per farci sentire dalla Regione”.