Partanna, affidato locale confiscato al gruppo scout locale

di: Redazione - del 2021-07-03

Concesso in comodato d’uso per 30 anni con un canone annuo di 300 euro un immobile in via Rocco Parisi Asaro in contrada Montagna a Partanna al gruppo scout locale. Lo scorso febbraio, era stato pubblicato un avviso per la concessione a titolo gratuito e oneroso di 45 unità immobiliari tra fabbricati e terreni confiscati alla criminalità organizzata e acquisite dal patrimonio comunale di Partanna.

L’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani “AGESCI” Gruppo Partanna ha presentato manifestazione di interesse per i locali identificati al foglio di mappa 21, particelle 816 e 817, accolta con una delibera che attesta la concessione.

L’associazione si farà carico delle spese per la concessione, nonché di tutti gli oneri dovuti per effettuare la manutenzione e per le utenze.

L’immobile consta di un terreno di 3.800,00 mq e di un fabbricato in via di costruzione di 341,00 mq, che potrebbe essere reso fruibile per mezzo di finanziamenti o investimenti che a questo punto, saranno portati avanti dal gruppo scout presieduto da Giuseppe Catania.