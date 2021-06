CVetrano, dal Ministero fondi per la manutenzione straordinaria del canile di via Errante Vecchia. C’è l’ok della Giunta

del 2021-06-28

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio scorso il decreto del Ministero dell’Interno che dà la possibilità ai Comuni, in stato di dissesto e predissesto finanziario, di chiedere finanziamenti per mettere a norma i canili e i rifugi esistenti, nel caso non siano conformi alle normative, o per costruirne di nuovi e per tali finalità stanzia 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022.

Molti enti locali hanno manifestato la difficoltà economica nel prendersi cura dei cani randagi. Per tali ragioni, nell’ultima Legge di Bilancio è stata inserita questa misura grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle, così da salvaguardare e proteggere gli animali abbandonati, intervenendo sul triste fenomeno del randagismo.

In aderenza al nostro mandato elettorale che poneva particolare attenzione al fenomeno del randagismo e con l’utilizzo di Fondi Nazionali la nostra Amministrazione prontamente ha colto l’opportunità e con la Delibera di Giunta nr. 146 del 22/07/2021 ha approvato il progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma del rifugio sanitario per cani comunale di via Errante Vecchia.