Episodi di "movida selvaggia" a Tre Fontane, appello del Sindaco Castiglione ai giovani e alle famiglie

di: Redazione - del 2021-06-30

Il Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione ha preso una dura posizione nei confronti della movida selvaggia di Tre Fontane e con una lettera aperta si è rivolto alle famiglie e alle forze dell’ordine. Riportiamo di seguito il contenuto della lettera:

"Cari ragazzi, cari concittadini,

in questi giorni ho ricevuto tantissime segnalazioni riguardo la presenza di assembramenti sconsiderati all’interno e in prossimità di alcuni locali di Tre Fontane, oltre che sulla ormai preoccupante tendenza dei più giovani a concludere le serate spesso ubriachi, tra schiamazzi, risse e comportamenti scellerati messi in atto in piazza Favoroso e nelle vie centrali della frazione balneare.

Un fenomeno, quello della cosiddetta “movida selvaggia”, ormai purtroppo dilagante, che interessa tutta Italia e che evidentemente non ha risparmiato la nostra frazione balneare, che soprattutto nei fine settimana è stata teatro di diversi episodi di inciviltà e di degrado che hanno comportato finanche l’intervento delle Forze dell’Ordine, oltre che di alcune ambulanze del 118.

Pur essendo contenti del fatto che le nostre meravigliose frazioni siano popolate e che vengano scelte come meta di movida da tanti giovani provenienti anche dai comuni vicini, ciò non può tuttavia che destare seria preoccupazione, creando inevitabili momenti di tensione e di apprensione nella popolazione locale e tra quelle famiglie che desiderano passeggiare o trascorrere una serata in tutta serenità con i propri bambini, in considerazione del fatto che questi comportamenti scaturiscono sicuramente da un eccessivo consumo di alcolici (e spesso anche di altre sostanze) da parte di giovani e adolescenti che ormai appaiono senza limiti.

Nonostante la presenza sul territorio delle risorse umane di cui dispone in servizio il nostro corpo di Polizia municipale, è evidente che si tratta di un fenomeno che rischia di diventare sempre più allarmante e per il cui contrasto è necessaria una maggiore presenza di Forze dell’Ordine, che abbiamo già richiesto, ma serve anche una forte collaborazione da parte degli esercenti dei locali e delle famiglie.

Oltre a rispettare le misure di prevenzione anti Covid (la variante Delta, purtroppo, è arrivata anche in Sicilia) e le ordinanze sindacali in vigore, che disciplinano l’emissione di musica e la somministrazione di alcolici, i titolari dei locali devono infatti esercitare, responsabilmente, un maggiore controllo, vigilando sugli accessi in modo da scongiurare che si verifichino assembramenti, selezionando l’utenza e non somministrando alcolici ai minorenni, ma anche a chi ne ha abusato.

Ciò, ovviamente, anche al fine di evitare l’adozione da parte dell’Amministrazione comunale di eventuali provvedimenti più restrittivi che si renderebbero inevitabili nel caso questi incresciosi episodi dovessero ancora ripetersi, continuando a mettere a rischio l’ordine, la sicurezza e la pubblica incolumità.

Rivolgo un appello, inoltre, alle famiglie, affinché prestino più possibile attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilando su di loro, sensibilizzandoli al rispetto dei valori e delle regole e trovando il modo di indirizzare le loro energie in termini positivi al fine di scongiurare che si inneschino spinte negative che possono purtroppo portare sia all’aggressività sia all’autodistruzione.

Infine, in maniera particolare, mi preme rivolgermi ai giovani, affinché siano sempre vigili e responsabili, limitando l’assunzione di alcolici e evitandola totalmente prima di mettersi alla guida.

LA VITA È PREZIOSA E UNICA, NON DOBBIAMO MAI METTERLA A RISCHIO!".