Festa di pensionamento per alcuni docenti dell' I.C. Capuana/Pardo

di: Comunicato Stampa - del 2021-06-30

Il momento della pensione è sempre un passaggio dalle forti emozioni, ma in esso vi è la consapevolezza che la ricchezza umana e professionale rimangono come segno indelebile nel nostro Istituto e si trasformano in valori per gli studenti.

Un ringraziamento speciale va ad alcuni docenti dell’I.C. Capuana/Pardo: Angelina Inzerillo e Michele Lentini per la Secondaria, Rosa Profera e Maddalena Di Benedetto per la Primaria, Domenica Frazzetta per l’Infanzia e l’Assistente amministrativo Vito Accardo.

Dal primo settembre, inizieranno una nuova fase della vita, ma il ricordo delle loro sensibilità e della dedizione al servizio della comunità scolastica rimarrà sempre vivo.

I festeggiamenti hanno coinvolto, non solo i pensionandi, ma anche i pensionati dello scorso settembre quando a causa della pandemia nulla era consentito: Di Stefano Leonardo, Errante Parrino Giovanni, Ingoglia Angela, Olivo Maria Teresa, Rizzo Maria Vita, Triolo Giovanna.