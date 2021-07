Un trenino a Marinella per turisti e soggetti fragili. Sarà finanziato con gettito imposta di soggiorno

di: Redazione - del 2021-07-01

Con il gettito dell’imposta di soggiorno, sarà finanziato il servizio di trasporto pubblico per la stagione estiva nella frazione di Marinella di Selinunte. Il servizio sarà funzionale alle esigenze delle strutture ricettive e si rivolge ai visitatori e agli utenti deboli come gli anziani e i soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotto. Il mezzo utilizzato sarà un trenino turistico su ruote gommate, mentre le somme a disposizione si attestano a 18 mila euro, iva inclusa, che è quanto è stato versato al comune come imposta di soggiorno.

Con l’intervento si vuole agevolare il settore del turismo, martoriato dalle disposizioni inevitabili contro la diffusione del Covid, con l’impiego dell’imposta di soggiorno, il cui incasso deve essere destinato al settore dei servizi pubblici, in particolare, come si legge nella delibera, “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Infine, non vi è dubbio che tale servizio possa essere d’ausilio anche per la fruizione dei beni culturale e ambientale del comune, e nella fattispecie, del parco archeologico di Selinunte.