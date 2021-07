Tra innovazione, sviluppo, futuro e posti di lavoro nella Sicilian Valley". Il racconto di Sabrina D’Andrea

di: Redazione - del 2021-07-07

Fermare l’emorragia di giovani e meno giovani che lasciano la Sicilia. Trovare un modo di fare innovazione e sviluppo in questa meravigliosa terra, affinché chi voglia restare, possa farlo. Ecco, a molti lettori sembrerà banale o utopistico parlare in questi termini.

Ma è chiaro che continuando in questa direzione, per quanto sia condivisibile per alcuni aspetti la scelta di andare a cercare altrove, questa terra si spopolerà e si impoverirà ancora di più. C’è chi vuole rimanere,ma gli ostacoli sono tanti, così come i sacrifici.

La redazione di Castelvetranonews è da sempre attenta a queste dinamiche. E in tale ottica, non si poteva far scappare una intervista a Sabrina D’Andrea, dottoranda in Legge che crede fermamente che un’altra via sia possibile: “[..] Esiste una terza via tra il andare fuori e rimanere ad ogni costo: restare in Sicilia cambiando le cose. Le persone che fanno questa scelta, che hanno la possibilità di rischiare e che vogliono mettersi in gioco, fanno parte della soluzione.[..]”.

Cosa tratta il tuo dottorato?

“Il mio dottorato tratta delle politiche europee per l'uguaglianza di genere e della riconciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, una tematica che mi sta molto a cuore.”

Come nasce l’interesse per l’innovazione?

“Il mio interesse per l’innovazione nasce soprattutto da una domanda: come sostenere lo sviluppo delle piccole comunità nell’era della globalizzazione? Penso che sia necessario, per contrastare l’esodo rurale e per evitare che le aree rurali ed interne siano i perdenti della globalizzazione, sostenere un loro percorso di crescita sana e sostenibile. È una sfida globale ma che deve trovare delle risposte locali.”

Come hai conosciuto Martina?

“Ho conosciuto Martina a Firenze in quanto frequentava la mia stessa università: ho trovato in lei una sognatrice con le idee concrete, come me. Volevo già da tempo avvicinarmi all’innovazione sociale in Sicilia, e quindi quando lei mi ha parlato del suo progetto di unire le persone con le quali collabora in un’unica rete, la Sicilian Valley, ho capito sin dal primo incontro che avevamo una visione comune e che avremmo potuto lavorare insieme.”

Cos’è Sicilian Valley?

“Sicilian Valley è una rete di persone, aziende, enti ed associazioni che si occupano di innovazione sociale in Sicilia. Intendiamo riunire le persone che hanno scelto di rimanere o di venire in Sicilia per vedere crescere le loro idee e per aver un impatto sociale positivo su quel che li circonda.

Sicilian Valley vuole raccontare e agevolare l’innovazione sociale in Sicilia, prendendo spunto da quello che già esiste. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento per una Sicilia innovativa che cresce e investe sul capitale umano.”

È possibile l’innovazione in Sicilia?

“Se è possibile? La nostra rete ne è la prova: sul nostro database ( https://www.sicilianvalley.it/database/ ) si trovano i riferimenti di più di 30 enti che fanno innovazione in Sicilia con un forte impatto sociale. Innovare, ovvero essere aperti al cambiamento, elaborare nuove idee, strumenti e metodi per rispondere alle sfide di oggi, non è sempre facile in un luogo carico di disfattismo.

Questa mentalità è un ostacolo più grande ancora dei problemi concreti che esistono. I membri della Sicilian Valley l’hanno capito: è molto più produttivo, dopo aver identificato i problemi, prenderne spunto per cercare soluzioni. Per questo bisogna estrarsi dalla propria condizione individuale e pensare alla dimensione collettiva: cosa possiamo fare per aggiungere la nostra pietra all’edificio? Per questo esiste la Sicilian Valley, per creare una comunità attorno a chi pensa che sia possibile innovare in Sicilia.”

Le strutture come i fablab si stanno diffondendo anche qui?

“Si, in Sicilia abbiamo diversi esempi di FabLab, questi laboratori di sperimentazioni tecnologiche condivisi aperti all’apprendimento e all’invenzione: il FabLab di Marsala di cui si occupa Martina, ma anche a Palermo e a Partanna. Durante la Pandemia è nata la rete Makers Sicila che raggrupa diversi FabLab e “makers” (artigiani digitali). I FabLab sono spazi aperti in cui studenti, educatori, artigiani e tecnici possono ritrovarsi, ma anche luoghi che stimolano l’imprenditoria locale.”

Quali sono le possibilità derivanti dall’innovazione?

“L’innovazione è un modo per rispondere alle sfide economiche, sociali, tecnologiche e ambientali della nostra epoca. Sopratttuto, è un modo per indirizzare la crescita economica, che invece di adottare i metodi del capitalismo sfrenato mirato al profitto nell’immediato, con conseguenze devastanti per le generazioni future, può diventare una crescita sana che mira a creare un impatto positivo sociale e non solo economico, e che sia sostenibile nel lungo periodo.”

Secondo te, esiste un modo per fermare l’esodo al nord Italia e all’estero?

“Siamo consapevoli dei motivi per i quali tanti giovani hanno voglia di andare fuori. Emigrare può anche essere un bel modo per acquisire competenze e saper fare, però in tanti hanno voglia di tornare o di rimanere in Sicilia.

Non biasimiamo assolutamente qui ha deciso di andarsene per avere una vita lavorativa più "dignitosa" altrove: anzi, è corraggioso rifiutare compromessi eticamente inaccettabili. Però, vogliamo dare il messaggio che esiste una terza via tra il andare fuori e rimanere ad ogni costo: restare in Sicilia cambiando le cose.

Le persone che fanno questa scelta, che hanno la possibilità di rischiare e che vogliono mettersi in gioco, fanno parte della soluzione.”

Cosa pensi della nostra terra?

“La Sicilia ha un sacco di potenzialità. Potrei parlarti degli ostacoli “macro”che conosciamo tutti, dall’inefficienza burocratica alla criminalità organizzata, ma è importante mettere le cose in prospettiva: questi problemi si risolvono sia dal basso che dall’alto. Dobbiamo quindi pensare a come lavorarci partendo dal piccolo. Gli interventi politici servono assolutamente, ma non cadranno dal cielo, possono venire solo a condizione che ci sia una comunità forte di cittadini attivi che li richiedono. “

Cosa ti senti di dire ai giovani che non hanno trovato il loro “posto” qui in Sicilia e pensano di andare via?

“L’esperienza fuori della Sicilia è ovviamente un modo per crescere eampiare gli orizzonti, ma se hanno voglia di rimanere in Sicilia, possono prima confrontarsi con chi ha scelto la Sicilia per vedere fiorire le proprie idee.

È facile essere scoraggiati quando ci si sente solo contro tutti, ma interagire con delle persone che hanno trovato il loro posto qui può essere fonte di ispirazione e di nuove prospettive. L’esodo definitivo non è l’unica possibilità.”

Progetti futuri?

“Fare diventare la Sicilian Valley il punto di riferimento per l’innovazione in Sicilia!”

Ringraziamo Sabrina D’Andrea per la disponibilità.