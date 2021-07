Salemi, ritornano gli "Open Days" per i soggetti fragili o con età superiore a 60 anni

di: Redazione - del 2021-07-01

Il Sindaco di Salemi, Domenica Venuti, tramite un post sui social ha reso noto che da oggi sarà possibile per determinate categorie di soggetti ricevere il vaccino .

"Da oggi giovedì 1 luglio, e fino a domenica, anche al centro vaccinale di Salemi tornano gli 'Open Days' rivolti ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione. Si tratta di una opportunità da non perdere per chi non è ancora riuscito a vaccinarsi contro il Covid.

La battaglia contro il virus non è ancora vinta e dobbiamo approfittare del periodo estivo per accelerare sulla campagna vaccinale. È fondamentale mettere al sicuro le categorie a rischio per poi affrontare con maggiore serenità l'autunno. Per questo invito tutti a dare massima visibilità a questa opportunità"