CVetrano, riapre al traffico viale dei Templi dopo l’intervento del Comune

di: Redazione - del 2021-07-01

Questa mattina il nostro Direttore si è recato presso il ponte Racamino in occasione della riapertura del viale dei Templi dopo l’intervento del Comune. Sono stati fatti dei rafforzi al ponte e passati degli impermeabilizzanti per impedire che l’acqua possa sgorgare sul manto stradale.

Presente sul posto anche il Sindaco Alfano, insieme al geometra Graziano, durante la rimozione dei piloni. Questa la dichiarazione del Sindaco: ”Ce l’abbiamo fatta in tempi abbastanza brevi, sia i tecnici comunali che l’impresa hanno fatto il lavoro in poco tempo. I lavori effettuati alle due strutture del ponte permettono di riaprire in tutta sicurezza. La chiusura di questa strada ha creata diversi disagi ai cittadini e oggi volevo appurare di persona che tutto avvenisse per come programmato”.

Poi aggiunge: ”Per quanto riguarda i lavori in via Caduti di Nassiryia mi hanno informato che c’è stata l’aggiudicazione e presto inizieremo i lavori. Speriamo inoltre che si possa aprire un cantiere al più presto per la strada per Gela”.

Conclude il sindaco Alfano: ”Per quanto riguarda il porto di Selinunte siamo in ambito regionale e la regione non aveva tutte le risorse necessarie per fare un intervento risolutivo, speriamo che i disagi possano essere risolti al più presto”.