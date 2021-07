A CVetrano la differenziata arriva al 78%. Cittadini sempre più virtuosi, ma ancora incivili da contrastare

di: Redazione - del 2021-07-01

A testimonianza che i sacrifici vengono premiati, la differenziata a Castelvetrano ha raggiunto la percentuale virtuosa del 77,6%.

Finalmente un dato più che positivo come afferma il dottor Caime ai microfoni di Castelvetranonews: “Negli ultimi cinque mesi, la differenziata ha raggiunto una media del 77,6 percento. Con l'arrivo dell'estate sarà tutto più difficile. Speriamo di non andare indietro.”

Le preoccupazioni derivano anche dalle diverse centinaia di villeggianti che si stanno riversando a Triscina e a Selinunte. Proprio a Triscina diversi sono gli abbancamenti formatisi ai bordi di alcune strade e anche nella circonvallazione, che era stata ripulita e sistemata in vista dell’estate. A Selinunte, è stata posta della sabbia sulla strada sterrata che conduce alla Pineta, per compattare il terreno per una migliore percorrenza, ma anche li spunta qualche sacchettino incivile.

I cumuli di rifiuti non sono solo scarti generali, ma derivano probabilmente dalla pulizia delle case, in quanto vi sono molte sedie e vari oggetti. È auspicabile che i dimoranti prendano coscienza che anche durante le ferie è giusto differenziare, se non fosse per l’ambiente, almeno per il portafoglio.

È chiaro che gli abbancamenti rappresentano una fonte di rincaro per i contribuenti, sia nel caso in cui gli operatori della Sager svolgano l’ingrato (e inumano) compito di differenziare il rifiuto misto (lavoro straordinario), sia nel caso in cui si tenti la sorte conferendo un compattatore, il cui contenuto in questi casi viene classificato come “rifiuto speciale”, per cui aumentano i costi per il comune. E di conseguenza per i cittadini.