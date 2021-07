Torna a salire il numero dei positivi in provincia. Ecco i dati di oggi

di: Redazione - del 2021-07-02

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino dell'Asp di oggi 2 luglio 2021.

Totale attuali positivi 228 (ieri 203) così suddivisi:

Alcamo 12, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 24, Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 22, Custonaci 1, Erice 9, Favignana 0, Gibellina 1, Marsala 59, Mazara del Vallo 67, Paceco 1, Pantelleria 1, Partanna 0, Petrosino 4, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 1, Santa Ninfa 4, Trapani 9, Valderice 1, Vita 4.

Totale deceduti: 341; Totale guariti: 13665. Ricoverati in terapia intensiva: 1; Ricoverati in terapia non intensiva: 11.