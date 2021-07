Direttore della riserva del Belice Roberto Fiorentino critico sul progetto di Terna: "Voglio vederci chiaro"

del 2021-07-02

Il progetto prevede che il nuovo collegamento elettrico tra Italia e Tunisia metterà in comunicazione la stazione elettrica di Partanna, con una stazione corrispondente, nella penisola tunisina di Capo Bon. Con una potenza di 600 MW sarà realizzato in corrente continua e inserito nelle Rete elettrica nazionale attraverso una Stazione di conversione da corrente continua in alternata.

Questa sarà realizzata lontano dall’abitato, a fianco della stazione elettrica esistente a Partanna, con architetture e colori in sintonia col paesaggio e circondata da una barriera naturale di alberi e varia vegetazione autoctona.

L’opera è ritenuta di rilevanza strategica per il sistema elettrico di trasmissione del bacino mediterraneo e fornirà uno strumento addizionale per ottimizzare l’uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa. La nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all’intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati.

Da Partanna si arriverà alla costa con un cavo interrato che percorrerà strade esistenti lasciando inalterati ambiente e paesaggio, incluse le zone costiere di approdo. A tal fine sono parti integranti della Commissione di valutazione, i Comuni interessati dal passaggio, Castelvetrano e Campobello di Mazara, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

L’approdo, infatti è individuato lungo la costa che dall’ingresso della RNO Foce del Fiume Belice va al faro di Torretta Granitola, SIC ITA 010011 denominato “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce Belice”.

A tal proposito, Roberto Fiorentino, direttore della Riserva, ha manifestato la sua preoccupazione per le ripercussioni pregiudizievoli sui luoghi destinatari degli interventi, puntualizzando che gli stessi devono essere preceduti da un ampio e circostanziato studio di valutazione ambientale, propedeutico al parere dell’Ente Gestore della Riserva che dovà esprimersi ai sensi del DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Le linee progettuali dovranno infatti tener conto amnche delle prescrizioni di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16, nonché del D.A. 30 marzo 2007, Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente.

L’art. 5 dello stesso D.P.R n.120 del 12/03/2003, intitolato “Valutazione di incidenza”, al comma 3 cita: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.