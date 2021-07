di: Redazione - del 2021-07-05

Incidente stradale per fortuna senza feriti sulla S.S. 115 per Marinella di Selinunte, nei pressi del rifornimento. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento per fortuna senza danni fisici alle persone. Presente sul posto il personale Anas per ristabilire la viabilità.