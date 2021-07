CVetrano, gli uffici del Comune sempre più vuoti. Chiamati gli ex dipendenti in pensione a collaborare (gratuitamente)

di: Redazione - del 2021-07-05

Le Amministrazioni Pubbliche hanno la possibilità di conferire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, a condizione che siano a titolo gratuito e con la possibilità di riconoscere il rimborso di spese debitamente documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile e non rinnovabile.

In relazione a ciò il Comune di Castelvetrano ha attivato la procedura, per l’affidamento di incarico di collaborazione a titolo gratuito per attività di supporto dei Servizi Tecnici a personale in quiescenza. A seguito dei numerosi pensionamenti e del dissesto finanziario che impedisce le assunzioni il personale dentro gli Uffici è sempre più ridotto e da questo ne derivano pregiudizi per tempi e qualità nei servizi che il Comune è tenuto, nonostante tutto, ad erogare.

Le domande potranno essere presentate entro il 20 Luglio. L'auspicio che èx funzionari, ex dirigenti possano dare la loro disponibilità nell'interesse del bene comune e della Città di Castelvetrano.