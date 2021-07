del 2021-07-02

Tratto di via Garibaldi chiuso al traffico in via precauzionale. La chiusura è stata causata da un leggero cedimento di calcinacci dal lato interno (non sulla strada) che ha. interessato la Torre del Giglio. In via prudenziale e su richiesta della Protezione Civile, in attesa di una verifica piu specifica, è stato deciso di chiudere la strada.