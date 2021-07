I segreti del successo sui siti di appuntamenti

di: Francesco Accardi - del 2021-07-03

Non esiste una ricetta perfetta per riuscire in tutto, ma esistono consigli e segreti per poter dare il meglio di sé con semplicità.

L'onestà è molto attraente

La maggior parte degli utenti teme di non essere abbastanza per il prossimo, ma questa non è una buona ragione per mentire. Essere onesti e sinceri, mostrandosi in tutto e per tutto per quello che si è, è la scelta giusta. Un altro utente si sentirà più fiducioso rispetto a se stesso e sarà a suo agio quando deciderà di scrivervi, per esempio. Inoltre a nessuno piace far cominciare una relazione su una base di menzogne. Questo non significa essere sciatti o poco curati o scortesi, ma essere consapevoli dei propri punti forti e di quelli deboli e metterli in mostra in modo appropriato.

Scrivi nel tuo profilo che cosa stai cercando

I siti di incontri hanno il vantaggio di avere moltissimi utenti, ma questo può essere dispersivo se le persone quando creano il profilo non inseriscono tutti i dati necessari. A meno che non si tratti di portali specifici dedicati a una nicchia precisa è fondamentale inserire che tipo di relazione si cerca, se si vuole qualcuno di vicino o distante, e così via. Se vorrai incontrare qualcuno su Senzapudore , un sito che mette in contatto utenti di svariate tipologie e con desideri diversi, sarà opportuno spiegare fin da subito perché siete lì. Cosa cerchi nel tuo partner? Che tipo di storia vuoi? Di dove sei? Sei disposto a rischiartela con incontri a distanza, oppure preferisci rimanere nei dintorni della tua città? Che donna o uomo ti piacerebbe incontrare? Lascia che gli altri iscritti sappiano se fanno al caso tuo e possano contattarti con la certezza di non fare un buco nell’acqua. Risparmierete entrambi tempo in questo modo.

Inizia la chat con un messaggio semplice

Non scrivere un romanzo a qualcuno che non ti ha mai parlato, ma prova con qualcosa di semplice. Un buon modo, oltre al classico “ciao” e provare a introdurre un argomento di conversazione, generico che possa andare bene a tutti. Per esempio, nei periodo di festività , si può chiedere cosa si sta pianificando per i giorni di ferie. Oppure cominciare con un complimento discreto a una foto o un interesse del profilo della persona in questione.

Sii aperto all’amicizia

Non tutte le chat finiranno per essere relazioni, ma possono esseri buoni rapporti di amicizia. Non puntare subito a trovare l’amore della tua vita, ma prendi in considerazione di incontrare nuovi amici e fare nuove conoscenze. In questo modo non fallirai mai e, inoltre, potrai scoprire qualcosa di nuovo e avere consigli su come approcciarti meglio o farti presentare qualche altro utente.

Impara a mantenere la conversazione interessante

La chat è l’anima dei siti di incontri e la conversazione è fondamentale. Capire come mantenerla attiva è necessario per far colpo, ma lo è ancora di più cos’è che fa più al caso tuo in certi casi. Preparati alcuni argomenti su cui ti senti sicuro e cerca sul profilo dell’altro utente cosa potrebbe interessare, fai domande e ascolta, ma non lasciare che sia solo l’altra persona a condurre la conversazione. Dopo un po’ la situazione si distenderà e tutto diventerà più naturale, fino a non aver più bisogno di trucchi o preparativi.

Non temere di fare brutta figura provando nuove strategie online e offline, l’amore è sempre dietro l’angolo, ma bisogna essere capaci di girare l’angolo giusto. Basta avere un po’ di fiducia in sé e, perché no, provare qualcuno di questi suggerimenti e scoprire cosa fa per te.