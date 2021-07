Erogazione idrica a giorni alterni a Castelvetrano. Ecco il calendario

del 2021-07-04

Causa stato di fermo, per guasto agli impianti di emungimento di acqua potabile, di n. 2 pozzi e la conseguente riduzione di portata idrica, a Castelvetrano l’erogazione idrica sarà garantita, con decorrenza 05/07/2021, solo nelle ore antimeridiane, a giorni alterni, secondo il calendario sotto riportato e nelle zone segnate. Le zone saranno divise in “A” e “B” così distinte:

Zona “A” centro storico, via Seggio, inizio via Campobello, via Bresciana, via Errante, via Selinunte e tutte quelle altre vie la cui erogazione avveniva solo la mattina;

Zona “B” periferia, via Amm. Rizzo, via Omero, via Trinità, via Mazara, via XX Settembre, via R. Settimo, via P. Luna, via Trapani, rione Badia, rione Salute, rione Palma, e tutte quelle altre vie la cui erogazione avveniva solo il pomeriggio. L’erogazione rimarrà invariata, in quanto le condotte di distribuzione non sono interessate a tale problematica, nelle suddette vie: Viale Roma, Via Gentile, Via Tagliata, Lott. Saporito, Lott. Ingrasciotta, Via Sapegno, tratto finale di Via Campobello, quartiere Belvedere.

L’A.C. e la VI^ Direzione Organizzativa si sono già attivati per il ripristino, nel più breve tempo possibile, della regolare erogazione idrica, che potrebbe già avvenire prima del 14/07/2021, ultima data utile inserita nel calendario, alquanto indicativa.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri, nelle ore di ufficio 8:30 - 13:00: 0924-909658 347-4007241 0924-909632 0924-909332

Foto: archivio