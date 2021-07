Questa sera riparte il mercatino di Triscina

di: Redazione - del 2021-07-05

Parte stasera il mercatino a Triscina e giovedì prossimo a Marinella di Selinunte, sempre nella stessa ubicazione degli scorsi anni. Pur non pagandosi la tosap fino a dicembre, non si può dire che i mercatisti siamo stati aiutati. Per predisporre la documentazione sono stati sballottati tra gli uffici della Polizia municipale e del Suap.

Non saranno in molti i presenti questa sera a Triscina e il Sindaco nei giorni scorsi parlava di difficoltà legate anche al pagamento delle ore di straordinario dei vigili urbani.

L' importante è partire con questi mercati, tanto attesi, che catalizzano anche la curiosità dei turisti.