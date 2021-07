"Avvistato" a CVetrano l'ex calciatore juventino Pavel Nedved

del 2021-07-05

Quale migliore emozione, soprattutto se si tratta di un juventino, di vedere a Castelvetrano Pavel Nedved. L'indimenticato giocatore della Juventus, che oggi ricopre un ruolo dirigenziale nella società bianconera, è stato riconosciuto al bar Oasi. Un giro in Sicilia e un caffè a Castelvetrano dove è stato subito riconosciuto all'interno del noto bar. Massima disponibilità per qualche foto in compagnia di tifosi juventini e non solo.