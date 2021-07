Carenza di personale: parla l' Ass. Cappadonna

del 2021-07-06

Il Comune di Castelvetrano è sempre più in emergenza di personale a causa dei continui pensionamenti e dell'impossibilità di assumere a causa del dissesto. Per questo motivo, il Sindaco ha disposto di procedere con un avviso finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito a personale in quiescenza.

Sull'argomento è intevenuta l'Ass. Cappadonna con delle precisazioni, questa la sua dichiarazione:

"In merito all’affidamento di incarico di collaborazione a titolo gratuito di personale in quiescenza vorrei fare delle precisazioni. C’è un’ emergenza drammatica che si chiama carenza di personale. Tutti i settori sono al collasso dall’ area tecnica, all’ area amministrativa, dall’area economica finanziaria, al settore della polizia municipale.

Una pianta organica carente da tempo di personale altamente qualificato ( ingegneri, informatici, architetti, commissari) che è drammaticamente peggiorata dopo quota 100 ed i tanti dipendenti comunali andati ultimamente in pensione. Una pianta organica così deficitaria non assicura un dignitoso esercizio delle funzioni basilari. Spesso diventa impossibile soddisfare i bisogni della comunità. I disservizi in danno dei cittadini sono quotidiani.

Il nostro Comune in dissesto finanziario non ha più la dirigenza perché eliminata dai commissari prefettizi. A breve non ci sarà piu il responsabile del settore tecnico e non si possono fare concorsi per supplire a tali carenze. Il comune dovrebbe essere in grado di fornire servizi essenziali in modo dignitoso. Oggi così non è.

Siamo un Comune in dissesto finanziario sottoposto a diverse limitazioni, siamo un Comune che viene da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Questa drammatica emergenza di carenza di personale aumenta anche una guerra tra poveri quotidiana tra le ragioni legittime dei cittadini e le legittime ragioni dei lavoratori dipendenti, sottoposti ad un carico di lavoro che può portare anche ad errori non di poco conto.

Da qui nasce la necessità di cercare personale in quiescenza a titolo gratuito, una possibilità che viene usata dai comuni in difficoltà di organico come il nostro ente. A breve verrà deliberata la nuova pianta organica e a seguire la delibera del fabbisogno del personale.

Invieremo tutto al Ministero dell’interno per avere l’autorizzazione a stabilizzare il personale precario (appena saranno approvati gli strumenti finanziari). Ma fino a quando saremo in dissesto nessuna assunzione potrà essere prevista".