Focolaio Covid a Partanna. Positivi anche bambini e giovani

del 2021-07-07

Torna l’allarme Covid nel Belice. Ad annunciare un focolaio è il Sindaco di Partanna Nicola Catania che ha annunciato una situazione che desta preoccupazione è che deve far riflettere tutti nell’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole anti contagio. “ All’esito dei controlli effettuati dall’USCA, ha dichiarato Catania, confermo che in una locale struttura per minori è confermato un focolaio COVID. Oggi registriamo, dunque, un picco di positività che, fra l’altro, vede tra i contagiati bambini e giovani. Invito, quindi, l’intera popolazione al rispetto delle norme igienico-sanitarie NECESSARIE per prevenire e contenere ULTERIORI eventuali contagi”. Ad oggi sono 15 i positivi a Partanna.