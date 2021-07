CVetrano, deserte le gare per l’affidamento di due ville comunali. Nessuno manifesta interesse per la gestione

del 2021-07-09

Sono andate deserte le gare per l’affidamento, in concessione, della Villa Comunale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” sita nella via Campobello e della Villa Comunale “Regina Margherita” sita nell’omonima piazza.

Lo scorso 7 luglio si è riunita la Commissione Comunale incaricata di esaminare le domande, che non ha potuto fare altro che prendere atto che nessuna istanza di partecipazione ai due bandi fosse pervenuta al protocollo generale del Comune entro i termini stabiliti, dichiarando la gara deserta.

Nelle prossime settimane è possibile che due bandi vengano rivisti e ripubblicati dal Comune.

Ricordiamo che al bando per l’affidamento della Villa Comunale “Regina Margherita” potevano partecipare imprese e/o attività economiche/commerciali in genere iscritti alla Camera di Commercio per le attività riguardanti la gestione di bar, ristoranti, somministrazione di alimenti e bevande, attività ludico-ricreative, educative e culturali.

La durata della concessione era prevista in sei anni mentre il canone di concessione della Villa era stabilito in € 435,00 annui.

Le spese relative a garantire la custodia dell’area e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari durante l’utilizzo dell’immobile erano a carico del concessionario così come gli oneri per gli allacci ai servizi a rete (energia elettrica, telefono, acqua, gas, ecc..) e del pagamento dei canoni e consumi relativi.