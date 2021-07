Castelvetrano sempre più circondata da altri parchi eolici. L'80% dell'energia prodotta andrà fuori dalla Sicilia

di: Enzo Napoli - del 2021-07-07

Castelvetrano è già contornata da centinaia di pale eoliche. In qualunque direzione guardiamo (tranne la zona sud, verso Selinunte) scorgiamo enormi aerogeneratori (torri) eoliche che hanno cambiato il panorama circostante alla città.

L’ultimo parco eolico è stato ultimato il 30 aprile 2021 nella contrada Bigini –Magaggiari ed una delle torri dista appena m. 2300 dalle abitazioni della via Tagliata.

Per realizzare questo parco eolico è stato deturpato un territorio ricco di resti archeologici ed antichi manufatti storici (vedasi tombe di Mingazzini, Vasca selinuntina, la torre di Bigini, i viadotti dell’antico acquedotto seicentesco ecc.). Per collegare le varie torri sono stati costruiti alcuni chilometri di nuove strade (che non saranno utili neppure ai contadini per gli spostamento tra i poderi).

Tra breve a questi parchi se ne aggiungeranno parecchi altri e si completerà ulteriormente l’accerchiamento di Castelvetrano.

Un parco chiamato “Gazzera” con 18 pale alte m. 199, distribuite su un’estensione di Km. 7,300, dovrebbe sorgere in direzione della borgata Costiera, guardando dall’area attrezzata verso Mazara; quello già esistente in contrada Montagna sarà sostituito da un altro chiamato “Castelvetrano-Salemi”con pale alte m. 185 (quelle attualmente visibili sono alte m. 76); altro parco con 9 pale alte m. 183 “Parco eolico Selinus” sorgerà a sud di Partanna, direzione mare, quindi davanti a quei monti che attualmente vediamo tra Partanna e Sciacca vedremo un’altra schiera di enormi torri che si estenderanno per oltre 7 chilometri.

Altro enorme Parco chiamato “Fartaso -Torretta” è previsto a nord della città nelle contrade omonime; altro ancora chiamato “Bartannah” dovrebbe sorgere in contrada Favara, a nord della citta con la torre più vicina ad appena m. 2200 dalle abitazioni di via Palermo (viale Roma) .

A questo punto, c’è da sperare che non progettino un parco al Belvedere, tra Castelvetrano e Campobello.

Certo non si sta evidenziando ciò perché si è contrari alle innovazioni tecnologiche, ma tutto ha un limite. In nome dell’energia pulita non si può ignorare tutto il resto. Già le zone circostanti Castelvetrano sono sature, perché continuare a costruire altri parchi? Dicono che grazie a questi impianti si emettono nell’aria parecchie tonnellate di C02 in meno

(NB); magari sarà vero, ma tutto il resto non conta? Dove costruiscono questi impianti distruggono tutto: natura, resti archeologici, paesaggi ecc.. Nelle relazioni scrivono che tutto è a posto. Sarà vero? Mi viene il sospetto che alcuni dei relatori non conoscano o non hanno neppure mai visitato il territorio che descrivono, destinato ai parchi (oppure che se ne fregano del danno che fanno).

Per concludere si sappia che gran parte (l’80%) dell’energia che sarà prodotta nel nostro territorio da questi parchi eolici sarà esportata fuori dalla Sicilia (una parte addirittura in Tunisia) e che continueremo a pagare bollette sempre più salate.

(NB): Certo è strano sentir dire ai relatori delle ditte costruttrici che grazie a questi impianti si immetteranno, in meno, nell’aria parecchie tonnellate di C02. Però, invece di costruirle dove l’aria è inquinata, li costruiscono nelle zone ventilate dove il problema non sussiste. In Sicilia abbiamo aria pulita, andate a costruirli nelle zone dove la situazione è molto grave.