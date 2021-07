Selinunte, affidati lavori di messa in sicurezza di edificio confiscato

di: Redazione - del 2021-07-09

In seguito alle segnalazioni pervenute dai residenti di Marinella di Selinunte, sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza di un edificio che si trova nella via Marco Polo, tra i beni indisponibili del patrimonio comunale di Castelvetrano, in seguito alla confisca ai danni della criminalità organizzata.

Constatato il pericolo per la pubblica incolumità, si è proceduto ad affidare i lavori alla ditta "Visa Service di Vincenzo Salluzzo" sita a Castelvetrano per la somma di € 2.684,00, in quanto sono state divelte e vandalizzate le protezioni che impedivano l'accesso alla struttura.

L'edificio, che si trova nella suddetta via, alcuni metri prima della zona movida, si presenta allo stato grezzo con lo scheletro di cemento armato, ed un tempo era appartenuto a Grigoli.