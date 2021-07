Partanna: dopo trent'anni di insegnamento e dodici di dirigenza, la Professoressa Biundo va in pensione

di: Francesca Caprarotta - del 2021-07-06

La dirigente dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, professoressa Biundo va in pensione il prossimo 1' settembre. La prof.ssa Vita Biundo è stata insegnante di matematica al commerciale del paese e in molti la ricorderanno come insegnante e come fiduciaria dell'istituto che iniziò come "succursale" del Commerciale di Castelvetrano.

Da 7 anni, dirigeva il Montalcini che comprende scuola media, elementare e asilo. Trent'anni di insegnamento e 12 anni di dirigenza, che hanno lasciato il segno nel territorio.

Di seguito la lettera di commiato della prof.ssa: "Rimane - scrive nella lettera di commiato - quella ”felicità” tutta terrena, durevole, che non degenera, che nessuno può scalfire, che scaturisce dall’amare il proprio lavoro, la “felicità” di aver vissuto intensamente la scuola, di essere stata una donna di scuola e per la scuola."