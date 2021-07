CVetrano, tre beni confiscati assegnati a due cooperative

del 2021-07-07

I beni confiscati alla criminalità organizzata rappresentano per il territorio una potenziale risorsa dal punto di vista economico, in quanto consentono di creare opportunità di lavoro, di rispondere ai bisogni di fasce svantaggiate, di fornire servizi e attività utili per i cittadini, ma svolgono anche un ruolo fortemente simbolico.

Dalla restituzione alla collettività di un bene confiscato si riparte ed in quest’ottica che l’Amministrazione Alfano, ha dato indirizzo, all’VIII Direzione Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio, di predisporre i relativi Bandi per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio del Comune di Castelvetrano per finalità sociali.

Il 29 giugno dalla Commissione esaminatrice sono state valutate le istanze pervenute tendenti all’assegnazione dei vari immobili messi a bando e di questi risultano richieste per tre immobili che provvisoriamente sono stati assegnati come di seguito elencato:

1) bene immobile, sito in via 33 Triscina c.da Manicalunga, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 2 unità immobiliari, aggiudicazione in via provvisoria alla Società Cooperativa Sociale “I Locandieri” con sede in Marsala Via G. La Bruna n. 18;

2) bene immobile, sito in via Marco Polo, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 2 unità immobiliari, aggiudicazione in via provvisoria alla Società Cooperativa Sociale “I Locandieri” con sede in Marsala Via G. La Bruna n. 18;

3) bene immobile sito in via Vicenza n. 1-3 angolo via Santangelo n. 28, 30 e 32, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 2 unità immobiliari, aggiudicazione in via provvisoria, alla Società Cooperativa Sociale “Talenti” con sede in Castelvetrano Via G. Gentile n. 5.

Mettere a bando i locali sequestrati e poi confiscati alla mafia, assegnarli alle cooperative presenti sul territorio, segnano un percorso che pian piano porterà a restituire alla nostra comunità ciò che la criminalità organizzata nel tempo ha sottratto.