Non fa in tempo a raggiungere l'ospedale di Mazara e il bambino nasce al Pronto Soccorso di CVetrano

di: Redazione - del 2021-07-07

In foto: L'ospedale di Castelvetrano (ph. blogsicilia.it)

Ancora un caso di emergenza all'Ospedale di Castelvetrano in seguito alla chiusura del punto nascite. Una donna M.T. di Salemi, la notte scorsa in seguito al sopraggiungere dei primi dolori ha chiamato l'ambulanza per il trasferimento a Mazara, dove sarebbe dovuto nascere il suo bambino.

Ma non si è fatto in tempo a raggiungere l'ospedale e il bambino è venuto alla luce al Pronto Soccorso di Castelvetrano (dove la madre e il bambino hanno ricevuto le prime cure da parte del dr. Giuseppe Giammarinaro e dell'infermiera in servizio Vittoria Saluzzo), salvo poi essere trasportato presso l'Ospedale di Mazara.

Un evento che ancora una volta ci mostra l'importanza e la necessità dei reparti di Pediatria e Neonatologia presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano.