Selinunte, l’Associazione dei piccoli albergatori prende le distanze dalle dichiarazioni del’Ass. degli albergatori a Samonà

del 2021-07-07

L'associazione Terra d'ncanto ha preso le distanze da quanto dichiarato dall''Associazione Albergatori Selinunte, con un comunicato che riportiamo di seguito:

"L'Associazione Terra d'incanto, che raggruppa la maggior parte delle strutture extralberghiere del territorio di Castelvetrano-Selinunte, con la presente smentisce quanto comunicato, anche a nostro nome, da parte dell'Associazione Albergatori Selinunte a seguito dell'incontro avuto con l'Assessore Regionale ai Beni Culturali ed all'Identità Siciliana e delle dichiarazioni contro il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria accusato di scarsa collaborazione con il settore turistico del territorio.

Accuse che consideriamo infondate e prive di riscontro reale. La nostra associazione ha avviato da tempo un dialogo con quest'ultimo nell'interesse dello sviluppo der territorio e del movimento turistico.

L'Associazione Albergatori Selinunte, senza averci consultato né informato, in maniera arbitraria e non democratica, ha fatto delle dichiarazioni, a noi attribuite, oltre che all'Assessore anche alla stampa, che noi non condividiamo e da cui ci dissociamo.

Pertanto, consideriamo quello dell'Associazione Albergatori Selinunte un comportamento scorretto e sleale da parte della organizzazione che ci doveva rappresentare e cautelare".