Salta il mercatino di Selinunte. Commercianti e residenti dicono no alla soluzione alternativa a Viale dei Templi

del 2021-07-08

Salta il mercatino di Marinella di Selinunte. Avrebbe dovuto tenersi in Viale dei Templi ma la Direzione del Parco Archeologico non ha fatto le pulizie necessarie a causa delle numerose erbacce. Era stato individuato come sito alternativo la strada che conduce all’Oasi ma questa soluzione ha trovato il rigetto di residenti e commercianti.

Di seguito la nota del Comune: “Da molti anni nel periodo estivo si svolgono i mercatini estivi presso le località di Triscina e Marinella di Selinunte. Anche quest'anno è intenzione della Amministrazione continuare la tradizione. Il mercatino previsto stasera a Marinella di Selinunte non verrà effettuato in quanto i commercianti non lo hanno ritenuto un luogo adatto per lo svolgimento. Il viceSindaco Foscari e l’Assessore Siculiana presenti sul luogo hanno raccolto le rimostranze dei commercianti e dei residenti. E’ stata data ampia disponibilità a recepire la richiesta di potere ritornare nella location dell’anno precedente. Già da domani l’amministrazione comunale troverà una soluzione condivisa con la categoria”.