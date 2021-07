Imprenditore agricolo campobellese assolto dal reato di truffa aggravata. Accolta la tesi difensiva

di: Redazione - del 2021-07-09

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Parrinello, all'esito della celebrazione del rito abbreviato, ha assolto l'imprenditore agricolo campobellese, Indelicato Vincenzo dal reato di truffa aggravata in danno dell'ente A.G.E.A.

La Procura contestava all'imputato di avere, con artifici e raggiri, ottenuto per l'anno 2014 dall'ente AGEA contributi non dovuti, dichiarandosi proprietario o detentore di terreni di cui in realtà non avrebbe avuto la reale disponibilità, ottenendo indebitamente contributi per oltre 18.000 euro.

Il Giudice ha però accolto la tesi del difensore, Avv. Mariella Gulotta, che ha dimostrato, con documenti alla mano, l'infondatezza della tesi accusatoria, ottenendo l'assoluzione del proprio assistito per l'annualità contestata.

La Procura aveva richiesto altresì il rinvio a giudizio dell'imputato per analoga imputazione con riferimento ad altre successive annualità. Anche in questo però il Giudice ha accolto la tesi difensiva. L'avv. Mariella Gulotta, infatti, aveva evidenziato l'inapplicabilità al casi di specie dell'aggravante contestata con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di truffa semplice per le successive annualità.