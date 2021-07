Rinasce la Folgore grazie alla nuova dirigenza. Giuseppe Indelicato sarà il Presidente. Acquistato il titolo

di: Redazione - del 2021-07-12

La Dolce Onorio Folgore, dopo aver sfiorato la serie D, si trasferisce “armi e bagagli” a Marsala, per scelta del suo presidente Vincenzo Onorio di Gibellina. Un fatto opinabile che ha trovato una forte indignazione della città e dei tifosi, che con dei striscioni appesi alle grate dello stadio hanno stigmatizzato l’operato del suo ex presidente.

Per fortuna la Folgore, con il suo prestigioso passato calcistico, resta un patrimonio inalienabile della città. Nei giorni scorsi è stata posata la prima pietra miliare per il ritorno della Folgore ai castelvetranesi. Un gruppo di ex dirigenti e non solo ha concluso la trattativa per l'acquisto a titolo oneroso di un titolo di 1^ Categoria da una città limitrofa.

Come primo atto i soci fondatori hanno inserito nello Statuto che la ASD Folgore Calcio Castelvetrano non potrà essere mai traferita da Castelvetrano. Di fatto il titolo viene regalato ai Castelvetranesi e quindi alla Città, come ha detto il suo neo presidente l’avvocato Giuseppe Indelicato.

Nella riunione assembleare in attesa di allargare il numero dei soci oltre al presidente è stata assegnata anche la carica di vice presidente a Nino Sancetta, e di segretario a Giuseppe Salvo. Del direttivo faranno parte inoltre le note figure di Pasquale Romano, Felice Scaglione, e altri i cui nominativi saranno resi a presto.

Intanto si è già all'opera nella speranza di poter avere le carte in regola per poter partecipare al Campionato di Promozione e per questo c’è stato un incontro in Lega, presente anche il vice sindaco Filippo Foscari.

Il primo appello del Presidente è: ”Che la Società è aperta a chiunque voglia, nel rispetto della storia e delle tradizioni del sodalizio rossonero, farne parte per potere tutti insieme raggiungere con il lavoro e l'impegno traguardi sempre più prestigiosi,ripartendo ancora una volta, si spera dal campionato di Promozione”.