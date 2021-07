Lettera al Direttore: "Pericolo di incendio per un terreno di proprietà comunale a Marinella"

di: Redazione - del 2021-07-12

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta al Direttore del lettore Dott. Castrenze Barone, il quale vuole segnalare lo stato in cui versa un terreno comunale in prossimità di Marinella di Seinunte, il quale potrebbe costituire un serio pericolo in caso di incendio.

Riportiamo il contenuto della lettera:

"Egregio Direttore, con la presente vengo a rappresentarle il grave stato di pericolo di incendio determinato dallo stato in cui versa il terreno di proprietà’ comunale adiacente le vie Vivaldi e Galatea a Marinella di Selinunte. A tal fine le allego le foto riflettenti la situazione evidenziata.

Le allego,inoltre, copia della PEC inviata al Comune di Castelvetrano ed al suo Sindaco che,purtroppo, e’ stata completamente ignorata.

Auspico che col suo autorevole intervento si possa avere qualche risultato tenuto conto che nella malaugurata ipotesi di un incendio ne deriverebbero gravissimi danni alle persone che ivi risiedono ed ai loro beni.La ringrazio per la disponibilità’ che vorrà’ accordarmi e le invio un cordiale saluto".