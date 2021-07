A CVetrano la percentuale dei vaccinati arriva al 53%. Ecco i dati degli altri centri belicini

di: Redazione - del 2021-07-12

La lotta al coronavirus ha subito sicuramente un passo avanti grazie alla somministrazione dei vaccini. Mentre in Australia, che è già in inverno, si registrano picchi di contagi, tanta è l’apprensione per la prossima stagione invernale, che potrebbe essere superata in modo migliore se si raggiungesse l’immunità di gregge.

Diversi sono però i casi di diffidenza alla vaccinazione, che probabilmente contribuiscono a piazzare la Sicilia tra le ultime regioni in Italia per numero di vaccinati. Mentre prosegue la campagna vaccinale, la regione Siciliana ha diffuso il report dei vaccinati, tramite le Asp territoriali.

Vediamo di seguito come sta andando in provincia di Trapani.

Sono stati vaccinati 221.669 su 377.904 abitanti nell’intero territorio provinciale, per una percentuale che si attesta al 58.66%. Fanalino di coda in provincia, Pantelleria con una percentuale di vaccinati che si attesta al 46.73%, seguita da Custonaci con il 48.34%, S.Vito Lo Capo con il 48.70%. Il comune con il maggior numero di vaccinati è Calatafimi Segesta con il 71.51%, seguita dal comune di Favignana (70.43%) e da Partanna (69.17%).

A Castelvetrano, si è vaccinato il 53.10% della popolazione, ossia 14.599 residenti su 27.494. Di seguito i numeri di vaccinati per fascia d’età:

12-19 anni: vaccinati 568 su 2.477 cittadini per una percentuale del 22.51%;

20-29 anni: vaccinati 1.249 su 3.565 cittadini pari al 35.04%;

30-39 anni: vaccinati 1.236 su 3.483 cittadini pari al 35.49%;

40-49 anni: vaccinati 2.075 su 4.274 cittadini pari al 48.55%;

50- 59 anni: vaccinati 2.799 su 4.673 cittadini pari al 59.90%;

60-69 anni: vaccinati 2.679 su 3.808 cittadini pari al 70.35%;

70-79 anni: vaccinati 2.349 su 3.026 cittadini pari al 77.63%;

Ultraottantenni: vaccinati 1.652 su 2.188 cittadini pari al 75.50%.

Ecco, come sta andando nei comuni vicini:

Campobello di Mazara: vaccinati 5.291 su 10.372 pari al 51.01%;

Partanna: vaccinati 6.312 su 9.125 pari al 69.17%;

Vita: vaccinati 1.172 su 1.701 pari al 68.90%;

Gibellina: vaccinati 2.423 su 3.532 pari al 68.60%;

S.Ninfa: vaccinati 2.890 su 4.440 pari al 65.09%;

Salemi: vaccinati 5.761 su 9.229 pari al 62.42%;

Salaparuta: vaccinati 920 su 1.451 pari al 63.40%;

Poggioreale: vaccinati 712 su 1.292 pari al 55.11%.