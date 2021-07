Partanna, sospesi rientri pomeridiani degli uffici pubblici tranne polizia municipale

di: Redazione - del 2021-07-10

Sospesi i rientri pomeridiani degli uffici comunali di Partanna per i mesi di luglio e agosto. Lunedì e mercoledì pomeriggio pertanto non è previsto l’accesso al pubblico. Con la bella stagione, il flusso agli uffici pubblici nelle ore più calde e nel pomeriggio diminuisce. Per questo, anche gli uffici comunali si adeguano con un orario estivo, fermo restando il recupero delle ore eccedenti.

Nell’ordinanza sindacale, si legge che tuttavia “il personale dipendente resta obbligato, [..] ad assicurare, in caso di necessità, i rientri pomeridiani per l’espletamento di compiti urgenti ed indifferibili.”

L’orario estivo non verrà applicato invece ai dipendenti della polizia municipale.